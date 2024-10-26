عاجل - مسؤول رفيع في البيت الأبيض: واشنطن جاهزة للتصدي لأي هجوم محتمل إذا قررت إيران الرد

أحمد جودة - القاهرة - الولايات المتحدة تدعم إسرائيل

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول رفيع في البيت الأبيض أن الولايات المتحدة على استعداد تام للتعامل مع أي هجوم في حال قررت إيران اتخاذ إجراء ردًا على الأحداث الأخيرة، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل.

وأشار المسؤول إلى أن "هذه يجب أن تكون نهاية الاشتباك المباشر بين إسرائيل وإيران."

كان أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يشن في الساعات الأولى من صباح السبت غارات على مواقع في إيران.

وقال الجيش في بيان إنه "يهاجم في هذه الأثناء بشكل موجه بدقة أهدافا عسكرية في إيران، ردا على الهجمات المتواصلة للنظام الإيراني ضد إسرائيل على مدار الأشهر الأخيرة".

وأضاف البيان: "الجيش على أهبة الاستعداد هجوميا ودفاعيا، حيث نتابع التطورات من إيران ووكلائها".

وتابع: "يجري الجيش تقييما متواصلا للوضع، وفي هذه المرحلة لم يطرأ أي تغيير على تعليمات الجبهة الداخلية".