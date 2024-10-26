نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إجراءه جراحة.. أول ظهور للفنان أحمد سعد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعد تعرضه لوعكة صحية، شارك الفنان أحمد سعد جمهوره ومتابعيه، أحدث ظهور له بعد اجراء عملية جراحية في الفك.

ونشر احمد سعد الصورة، عبر خاصية «ستوري» بحسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» وظهر في الصورة برفقة صديقه الملحن أحمد طارق يحيى، وعلق عليها بالقول "في حاجات في العمر بتحصل مرة واحدة، أحمد طارق يحيى صاحبي وأخويا".

تفاصيل العملية الجراحية



أجرى أحمد سعد زراعة عظام حديثة تُعرف باسم Zygoma في الفك العلوي، حيث تم استخدام تقنيات طبية متقدمة للتغلب على تآكل وضمور العظام.

والعملية تمت بنجاح تحت إشراف الطبيب الخاص به، الذي أكد أن سعد في حالة جيدة وتم وضعه تحت المراقبة الطبية لمدة 14 يومًا لضمان التعافي التام، وقد نصحه الطبيب بالامتناع عن الغناء طوال فترة التعافي.