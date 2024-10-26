محمد السعدي عن مواهب كاستنج: حاجة تفرح ومصر عظيمة بشبابها ومواهبها

القاهرة - محمد ابراهيم - أعرب محمد السعدي نائب رئيس مجلس إدارة تاركة المتحدةعن سعادته بفريق المتسابقين في برنامج “كاستنج” الذي يتم عرضة عبر شاشة DMC، عن تميزت وإبداعهم.

وأضاف محمد السعدي: "دى مواهب جميلة وأكتر حاجة تفرح الناس أن نورى للعالم إن مصر عظيمة بشبابها ومواهبها بتولد معانا ودى حطها ربنا فى المصريين وربنا يديمها علينا نعمة".

وفي سياق أخري، حرص محمد السعدي علي تقديم التحية لبرنامج "كاستنج" قائلا:" بحى البرنامج والمجهود العظيم اللى بيقدمه من مواهب ومصر تستحقها".

تفاصيل برنامج كاستنج

ويعد البرنامج أحدث إنتاجات United Studios ويعرض كل خميس وجمعة في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ويهدف إلى اختيار 13 ممثلًا جديدًا لمنحهم الفرصة للظهور في أدوار البطولة في مسلسل تلفزيوني جديد من إنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، فيما يشرف على الاختيار وإخراج وكتابة المسلسل عمرو سلامة.

ويعد المعيار الوحيد للاختيار هو الموهبة، مما يفتح الباب أمام الجيل الجديد من النجوم الصاعدين للظهور على الشاشة الصغيرة.