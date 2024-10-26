نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خاص.. منذر رياحنة يكشف لـ "دوت الخليج الفني" عن إنتاج قطري جديد "سيوف العرب" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حظي الفنان منذر رياحنة بشعبية كبيرة بين جمهوره، حيث قدم مجموعة من الأعمال التي لاقت استحسان النقاد والجمهور على حد سواء.



يتميز منذر بموهبته الفائقة في التمثيل، حيث استطاع أن يبرز في عدة مسلسلات وأفلام، مما أهله لكسب قاعدة جماهيرية واسعة. تفاعل الجمهور معه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يعبرون دائمًا عن دعمهم وحماسهم لمشاريعه الجديدة.

إن حب الجمهور لمنذر لا يقتصر فقط على فنه، بل يمتد أيضًا إلى شخصيته القريبة من القلب، مما يجعله واحد من أبرز النجوم في الساحة الفنية اليوم.



والتقى دوت الخليج الفني بمنذر رياحنة لـ يكشف عن جديده الفني



كشف الفنان منذر رياحنة لـ دوت الخليج الفني عن أحدث أعماله الدرامية الجديدة، والتي تحمل اسم "سيوف العرب".

وقال:"العمل من إنتاج المؤسسة القطرية للإعلام - تلفزيون قطر يجمع نجوم العرب في دراما تاريخيّة مميزة يعد هذا المشروع أول عمل عربي يجمع بين العمل الوثائقي والدراما السينمائية".

منذر رياحنة يكشف عن أحداث المسلسل



وأضاف:"حيث تقدم السلسلة قصة السيف العربي بعمق وشمولية، مستعرضة أهم المحطات التي مر بها عبر العصور بتقنيات تصوير حديثة ورؤية فنية متطورة، ويسعى العمل إلى تقديم محتوى عربي هادف من خلال اعادة إحياء تفاصيل تاريخية هامة بأسلوب مشوق وجذابة".

من هم أبطال عمل المسلسل؟



وتابع:" والمسلسل من تأليف ورشة الكتابة تحت إشراف د.محمد البطوش، إخراج سامر جبر، بطولة:

منذر رياحنة، سلوم حداد، باسم ياخور، محمد المفتاح

نضال نجم، ناصر عبد الرضا، غازي حسين، فيصل رشيد، والعديد من نجوم الدراما العربية".

وواصل:" صورت مشاهد في مراكش المغرب وحاليا بنحضر عشان نبدأ تصوير في بلدان تانيه".



كواليس العمل

واختتم:" سعيد جدًا بالتجربة وكواليس العمل كانت متعاونة وممتعة بين الفريق وأتمنى أن ينال العمل على إعجاب الجمهور في الوطن العربي ".