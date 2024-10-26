نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت حول العالم والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد متابعي كرة القدم في مختلف العالم للسبت الممتاز والذي يضم مباريات قوية في مختلف الدوريات الكبرى.

وتأتي أبرز المباريات في الدوري الاسباني بين برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو الأرض بينما تستمر المنافسة في الدوري الانجليزي.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات اليوم في مختلف الدوريات:-

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا × بورنموث – الخامسة مساء

برينتفورد × إيبسويتش تاون – الخامسة مساء

برايتون × وولفرهامبتون – الخامسة مساء

مانشستر سيتي × ساوثهامبتون – الخامسة مساء

إيفرتون × فولهام – السابعة والنصف مساء

القنوات الناقلة لمسابقة الدوري الانجليزي

تنقل مسابقة الدوري الإنجليزي عبر قناة بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.

الدوري الإسباني

بلد الوليد × فياريال – الثالثة عصرا

رايو فاليكانو × ديبورتيفو ألافيس – الخامسة والربع مساء

لاس بالماس × جيرونا – السابعة والنصف مساء

ريال مدريد × برشلونة – العاشرة مساء

القنوات الناقلة لمباراة الدوري الاسباني

تنقل مسابقة الدوري الاسباني عبر قناة بي ان سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.





الدوري الإيطالي

نابولي × ليتشي – الرابعة عصرا

أتالانتا × هيلاس فيرونا – العاشرة إلا ربع مساء

القنوات الناقلة لمبارايات الدوري الايطالي

تنقل مواجهات الدوري الايطالي عبر مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية الناقل المصري للمسابقة في مصر والشرق الأوسط.



الدوري الألماني

أوجسبورج × بوروسيا دورتموند – الرابعة والنصف مساء

لايبزيج × فرايبورج – الرابعة والنصف مساء

شتوتجارت × هولشتاين كيل – الرابعة والنصف مساء

سانت باولي × فولفسبورج – الرابعة والنصف مساء

فيردر بريمن × باير ليفركوزن - السابعة والنصف مساء

القنوات الناقلة للدوري الألماني

تنقل مباريات الدوري الالماني عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري الألماني.

الدوري الفرنسي

أنجيه × سانت إيتيان – السادسة مساء

ستاد ريمس × ستاد بريست – الثامنة مساء

لانس × ليل – العاشرة مساء

القنوات الناقلة للدوري الفرنسي

تنقل منافسات الدوري الفرنسي عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري الفرنسي.



الدوري السعودي

الفيحاء × الاتفاق – السادسة مساء

الرائد × الفتح – السادسة مساء

الهلال × التعاون – التاسعة مساء

وتنقل منافسات الدوري السعودي عبر مجموعة قنوات السعودية SSC الناقل الحصري في السعودية وأنحاء العالم