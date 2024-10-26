نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم الإيطالية عن مواعيد مباريات الكالتشيو وذلك لمتابعة النجوم المتألقين في البطولة الأكثر متابعة في الدوريات الكبرى الخمس على مستوى العالم.

يتم نقل مباريات الدوري الإيطالي عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الكالتشيو في الموسم الحالي.

نجح إنتر ميلان في التتويج بلقب الكالتشيو في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 94 نقطة بينما جاء ميلان في المركز الثاني برصيد 75 نقطة في حين تراجع يوفنتوس إلى المركز الثالث برصيد 71 نقطة.

يحتل نابولي صدارة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 19 نقطة وجاء إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 17 نقطة وجاء كلا من يوفنتوس واودينيزي في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 16 نقطة.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات الجولة التاسعة من الكالتشيو...

- نابولي وليتشي الساعة 4 مساء بتوقيت مصر

- بولونيا وميلان الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- أتالانتا وهيلاس فيرونا الساعة 10 الا ربع مساء بتوقيت مصر