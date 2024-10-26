شاهد.. الموت يفجع أحمد طارق

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أحمد جودة - القاهرة - رحلت عن عالمنا والد الفنان أحمد طارق، في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، ومن المقرر تشييع جثمانه من مسجد الشرطة بالشيخ زايد عقب صلاة العصر، مطالبًا جمهوره بالدعاء لوالده بالرحمة والمغفرة.

أحمد طارق يعلن وفاة والده

ونشر أحمد طارق، عبر خاصية "ستوري" على حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلاََ: "انتقل إلى رحمة الله تعالى والدي الحبيب الدكتور علي طارق محمد أنور إسماعيل.. وستقام صلاة الجنازة بإذن الله اليوم السبت الموافق 26 أكتوبر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة العصر".

وأضاف أحمد طارق: "وسيواري جثمانه الثرى بمقابر العائلة بطريق الواحات.. اللهم أغفر له وارحمه وعافه واعف عنه.. نسألكم الدعاء".