تامر عاشور يتألق في أضخم حفل غنائي بالقاهرة الجديدة

القاهرة - محمد ابراهيم - أحيا الميجا ستار تامر عاشور واحدة من أضخم حفلات فاميلي بارك بالقاهرة الجديدة بحضور غير مسبوق من آلاف الشباب من مختلف الأعمار.

أناقة تامر عاشور

حضر تامر عاشور بكامل أناقته مرتديا ملابس "كاجوال" بصحبة شقيقه ومدير أعماله وكان في استقبالهما أدهم بكري منظم الحفل.

تفاعل الجمهور

وبمجرد صعود تامر عاشور على خشبة المسرح تعالت هتافات وصيحات الإعجاب والتي لم تنقطع طوال فقرته التي أشعلها بعدد كبير من أغانيه التي تألق بها طوال مشواره الفني منها "تيجي نتراهن"، "كلموها عني"، "هاجي علي نفسي"، "هيجيلي موجوع"، "وبقول عادي".. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبين.

نجاح الحفل

ورغم كثافة الجمهور التي تضع الحفل في مقدمة الأكثر جماهيرية لعام 2024، إلا أنه لم يشهد أي شكوى أو مضايقات سوى أن الجمهور رفض مغادرة تامر عاشور المسرح وطالبه بتقديم المزيد من أغانيه المحببة لديهم رغم تقديمه لأكثر من ساعتين ونصف الساعة من أغانيه الطربية التي أضفت حالة رائعة من الشجن والرومانسية.

كلمة الشكر

وفي ختام الحفل، وجه تامر عاشور كلمة شكر لكل من ساهم في إنجاح الحفل في مقدمتهم الجمهور الرائع الذي استمتع بتفاعلهم معه طوال الحفل، بالإضافة إلى المنظم أدهم بكري، خاصة أن الحفل يشهد التعاون الـ32 بين تامر وآدهم، الذي ساهم في خروج الحفل بمواصفات عالمية من تجهيزات وتأمين للحضور الجماهيري غير المسبوق بفاميلي بارك.