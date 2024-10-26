بعد إنجاب مولودتها الأولى.. دنيا عبد العزيز مطلوبة على جوجل

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلنت الفنانة دنيا عبد العزيز عن مولودتها جودي من خلال حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

علقت قائلة: الحمدلله على نعمة جودي محتاجالك يا أمي سميتها جودي عشان أحبها أكتر ربنا يحفظها يارب".

يذكر أن آخر الأعمال المسرحية للفنانة دنيا عبد العزيز مسرحية "زقاق المدق"، وهي مأخوذة عن رواية الأديب العالمى نجيب محفوظ، ويشارك في بطولتها أيضًا بهاء ثروت، مجدي فكري، بثينة رشوان، شمس، كريم الحسيني، أحمد صادق، سيد جبر، عبد الله سعد، حسان العربى، سيد عبد الرحمن، مروة نصير، مراد فكرى، عبدالرحمن عزت، هانى عبد الهادي، عصام مصطفى، أحمد شومان، محمد النوبي، إبراهيم غنام، صابر عبدالله، محمد زينهم، أحمد مصطفى، ياسر ينى، سارة مصطفى، رؤية درامية وأشعار محمد الصواف، إخراج واستعراضات عادل عبده.