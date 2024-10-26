نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيزة تنظم رحلة سياحية للمنطقة الأثرية بسقارة للطلاب المتفوقين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قامت محافظة الجيزة من خلال الإدارة العامة للسياحة - قسم الحفاظ على التراث بتنظيم رحلة سياحية لمزارات المنطقة الاثرية بسقارة للطلاب المتفوقين بمادة التاريخ بالمرحلة الاعدادية والثانوية.

جاء ذلك انطلاقا من توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة للعمل على رفع الوعي الاثري والتراثي بين ابناء محافظة الجيزة بكافة فئاتهم ومراحلهم العمرية والثقافية تحقيقا لأهداف التنمية المستدامة وتطبيق مبادئ المسؤولية المجتمعية.

وجاء تنظيم برنامج الزيارة والورشة في إطار مبادرة " بداية جديدة لبناء الانسان" وضمن برنامج تنشيط السياحة الداخلية وفي ضوء توجيهات القيادة السياسية للجهات المعنية بالعمل على وضع المزيد من البرامج والخطط التي تستهدف رقى الفكر وتنمية الوعي بالتراث المصري لدى النشء.

وقد قام الطلاب والمشرفين بالتقاط الصور التذكارية معبرين عن سعادتهم خلال الزيارة، وذلك بإشراف هند عبد الحليم نائب المحافظ ومتابعة عزة وهدان مدير عام السياحة، وحضور وكيل الادارة العامة للسياحة الدكتور احمد عبد الحي، رئيس قسم الحفاظ على التراث، والدكتورة راندا جلال، عبير مصطفى باحث بقسم الحفاظ على التراث ، وبالتنسيق مع سمير عبد الرؤوف المشرف على منطقة اثار سقارة، محمد هنداوي كبير مفتشي اثار سقارة، الدكتور ممدوح فاروق مدير متحف ايمحتب، اشرف مبروك مفتش اثار بسقارة.

FB_IMG_1729888003893

FB_IMG_1729888017047

FB_IMG_1729888011705

FB_IMG_1729888009776

FB_IMG_1729888007832