عاجل - ماذا يحدث الخميس المقبل في مصر؟.. مفاجأة قبل بدء الشتاء

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أحمد جودة - القاهرة - تبدأ مصر مع اقتراب نهاية أكتوبر، بالتحول إلى التوقيت الشتوي الذي سيُعيد الساعة إلى وضعها الطبيعي عبر تأخيرها بمقدار 60 دقيقة، تماشيًا مع التغييرات الموسمية، ويتماشى هذا التعديل المقرر في منتصف الليل ليلة الجمعة 1 نوفمبر 2024، مع القانون رقم 24 لسنة 2023، ويهدف إلى توفير الطاقة وتخفيف الضغط على الشبكات الكهربائية.

آلية العمل بنظام التوقيت الصيفي والشتوي في مصر

وأُعيد العمل بنظام التوقيت الصيفي في مصر بعد انقطاع طويل، إذ تم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة منذ أبريل 2023 للاستفادة من ساعات النهار الطويلة في فصل الصيف، ويستمر هذا التوقيت حتى نهاية أكتوبر، ثم يُعاد ضبط الساعة بتأخيرها 60 دقيقة مع دخول الشتاء، ليستمر هذا النظام حتى بداية الصيف القادم.

الفوائد التي يجلبها التوقيت الشتوي لمصر

توفير الطاقة وخفض الاستهلاك الكهربائي : يقلل التوقيت الشتوي من الحاجة للإضاءة الصناعية في ساعات النهار، مما يوفر الطاقة ويخفف الضغط عن الشبكات الكهربائية

: يقلل التوقيت الشتوي من الحاجة للإضاءة الصناعية في ساعات النهار، مما يوفر الطاقة ويخفف الضغط عن الشبكات الكهربائية تنظيم ساعات الذروة : يؤدي التوقيت الشتوي إلى توافق أفضل بين فترات الذروة وساعات النوم، مما يخفف استهلاك الكهرباء في هذه الفترات

: يؤدي التوقيت الشتوي إلى توافق أفضل بين فترات الذروة وساعات النوم، مما يخفف استهلاك الكهرباء في هذه الفترات تعزيز الأنشطة الاجتماعية : يمنح التوقيت الشتوي فترة نهار إضافية بعد العمل، ما يشجع على قضاء المزيد من الوقت في الأنشطة الخارجية والاجتماعية

: يمنح التوقيت الشتوي فترة نهار إضافية بعد العمل، ما يشجع على قضاء المزيد من الوقت في الأنشطة الخارجية والاجتماعية التوافق مع الإيقاع الطبيعي للشتاء: يساعد التوقيت الشتوي على تكييف نمط الحياة مع الدورة البيولوجية، حيث يميل الناس للنوم مبكرًا والاستيقاظ مع دوت الخليج خلال فصل الشتاء

التوقيت الشتوي في 2024: موعد البدء والنهاية

وسيبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في مصر عند الثانية عشرة منتصف ليلة الخميس 31 أكتوبر، حيث يتم تأخير الساعة بمقدار 60 دقيقة ليصبح التوقيت الرسمي 11:00 مساءً بدلًا من منتصف الليل، ويُعد هذا الانتقال خطوة نهائية للعودة إلى التوقيت الشتوي، مع إعادة تقديم الساعة مجددًا عند دخول الصيف في أبريل من العام المقبل.

اختيار يوم الجمعة كتوقيت مثالي للتغيير

وتم تحديد يوم الجمعة لتعديل الساعة، كونه يوم عطلة أسبوعية في معظم القطاعات الرسمية والخاصة، مما يضمن استيعاب المواطنين لهذا التغيير دون أي تأثير يُذكر على مواعيد العمل أو الدراسة، كما يُعد اختيار يوم عطلة خطوة مدروسة لتسهيل التكيف مع التوقيت الجديد وضمان الانتقال السلس.

كيفية ضبط الوقت على الهواتف الذكية

لتحديث التوقيت على أجهزة Android:

الانتقال إلى "الإعدادات" اختيار "الإعدادات الإضافية" تحديد "التاريخ والوقت" تفعيل خيار "الضبط التلقائي" وإعادة تشغيل الهاتف

أما لتحديث التوقيت على أجهزة iPhone:

فتح "الإعدادات" الانتقال إلى "عام" ثم "التاريخ والوقت" تفعيل خيار "التعيين التلقائي"

مواقيت الصلاة بعد تطبيق التوقيت الشتوي

وستتغير مواقيت الصلاة مع تأخير الساعة 60 دقيقة لتصبح على النحو التالي:

دوت الخليج : 4:41 صباحًا

: 4:41 صباحًا الظهر : 11:39 صباحًا

: 11:39 صباحًا العصر : 2:45 مساءً

: 2:45 مساءً المغرب : 5:09 مساءً

: 5:09 مساءً العشاء: 6:26 مساءً

الفروقات بين التوقيت الصيفي والشتوي.. دلالات ومزايا

ويعتمد التوقيت الصيفي على تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة بهدف استغلال ساعات النهار الممتدة في فصلي الربيع والصيف، مما يقلل الحاجة للإضاءة الصناعية ويوفر الطاقة، ومع قصر ساعات النهار في فصل الشتاء، يعيد التوقيت الشتوي التوازن الطبيعي، مما يسهل تنظيم فترات النوم ويحقق الاستفادة المثلى من ضوء النهار المتاح خلال هذه الفترة.