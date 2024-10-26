نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - إيران تنفي الانفجارات وإسرائيل تكذب طهران.. ماذا يحدث الآن؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت صحيفة يديعوت أحرونوت، عن مصدر إسرائيلي، إن ادعاءات إيران أن الانفجارات ناتجة عن اعتراضات الدفاع الجوي كاذبة.

إسرائيل تنتقم من إيران.. تفجيرات ضخمة في طهران (تفاصيل)

وذكرت تقارير صحفية أمريكية، أن إسرائيل بدأت هجومها المرتقب على إيران، في الساعات الأولى من صباح السبت.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية رسمية، سماع دوي انفجارات عدة في طهران ومدينة كرج المجاورة لها.

وقال مصدران لموقع "أكسيوس" الإخباري الأمريكي، إن إسرائيل بدأت هجومها على إيران ردا على الهجوم الصاروخي الذي شنته الأخيرة مطلع أكتوبر الجاري.

كما أكدت شبكة "فوكس نيوز"، أن هجمات إسرائيل الانتقامية ضد إيران بدأت.