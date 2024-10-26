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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن الملاعب المستضيفة لنهائيات بطولة كأس العالم للقارات للأندية 2024 والمقرر أن تقام في الدوحة خلال الفترة من 11 ديسمبر حتى 18 ديسمبر المقبل.

تعرف على ملاعب المرحلة النهائية لكأس العالم للقارات للأندية

ووقع اختيار الاتحاد الدولي على استضافة استاد 974 المباراة الثالثة بالبطولة والتي تجمع بين باتشوكا المكسيكي وبطل أمريكا الجنوبية يوم 11 ديسمبر بينما تقام المباراة الرابعة وقبل الأخيرة على نفس الملعب بين الفائز من لقاء الأهلي المصري والعين الإماراتي والفائز من اللقاء الثالث بين بطلي الأمريكتين يوم 14 ديسمبر.

ويتأهل الفائز من اللقاء الرابع إلى المباراة النهائية حيث يلاقي بطل أوروبا ريال مدريد على استاد لوسيل يوم 18 ديسمبر وهو نفس اليوم الذي أقيم فيه نهائي كأس العالم للمنتخبات قطر 2022 وعلى نفس الملعب.

