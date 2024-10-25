محمود فتح الله: الزمالك قدم مباراة تاريخية أمام الأهلي رغم الغيابات

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أحمد جودة - القاهرة - أكد محمود فتح الله، نجم الزمالك السابق، أن بطولة السوبر الإفريقي غالية لأنها جاءت في توقيت صعب لغاية وستفرق مع الفريق خلال الموسم الكروي الجديد.

محمود فتح الله: الزمالك قدم مباراة تاريخية أمام الأهلي

وقال فتح الله في تصريحات لبرنامج "زملكاوي"، مع الكابتن محمد صبري، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك قدم مباراة مميزة للغاية أمام الأهلي بالسوبر المصري في ظل الظروف الحالية، إلى جانب خوضه لقاء صعب للغاية أمام نادي بيراميدز والذي يملك أفضل لاعبين في مصر بالوقت الحالي".

وأضاف: "بيراميدز يمتلك أقوى سكواد في مصر ولكن نادي الزمالك كبير للغاية لأنه نجح في التفوق عليه وكان يُعاني من الغيابات، ودخل مباراة الأهلي في ظروف صعبة ولكنه تفوق وظهر بشكل جيد للغاية حتى الوقت الإضافي".