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أحمد جودة - القاهرة - اعتبر حارس مرمى ريال مدريد ومنتخب إسبانيا سابقًا، إيكر كاسياس، أن من الأمور "الإيجابية للغاية" إقامة مباريات بالدوري الإسباني الرسمية في دول مثل الولايات المتحدة.

كاسياس يؤيد إقامة مباريات "الليجا" في الولايات المتحدة

وقال أسطورة الفريق "الملكي" خلال فعالية أقيمت في نيويورك اليوم الجمعة "إنها مسألة تطور، في النهاية، حقيقة أنه تم بالفعل اقتراح إمكانية إقامة الدوري الإسباني في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، يبدو لي بمثابة تطور للمنافسة، وهو أمر إيجابي، وهو شيء يطلبه الجمهور".



وأكد كاسياس أن هناك بالفعل بطولات أخرى تقام في دول أجنبية مثل كأس السوبر الإسباني (المملكة العربية السعودية).

وتابع: "في النهاية، الأمر يتعلق بانفتاح العقل قليلًا، وكذلك المعايير، وجعل الناس يتوصلون إلى اتفاق".

وقال الأسطورة المدريدي: "لا يبدو الأمر سيئًا بالنسبة لي، ما دام أن هناك شخصًا يريد ولديه الطلب لرؤية شيء ما، كمباراة برشلونة-مدريد، أو برشلونة-أتلتيكو، أو جيرونا-ريال سوسيداد".

وأضاف: "هذا قبل كل شيء يعزز العلامة التجارية "لليغا" على مستوى العالم".

أصبح من المعروف هذا الأسبوع أن رابطة الدوري الإسباني ترغب في نقل مباراة الجولة الثامنة عشرة بين برشلونة وأتلتيكو مدريد، المقررة في 21 أو 22 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، إلى مدينة ميامي الأمريكية.

يشار إلى أن فكرة إقامة مباراة من البطولة خارج إسبانيا ليست جديدة، فقد تمت تجربتها بالفعل دون نجاح في عام 2018، في مباراة بين برشلونة وجيرونا، ما قوبل بمعارضة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والأوروبي للعبة "يويفا" وكذلك الاتحاد المحلي، وهي جهات يجب أن تعطي الضوء الأخضر في هذه المناسبة لإقامة المواجهة بين "البلوغرانا" و"الروخيبلانكوس" في الولايات المتحدة.