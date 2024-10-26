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أحمد جودة - القاهرة -

أشاد الفرنسي أرسين فينجر، مدرب أرسنال السابق، بمسيرة الكرواتي لوكا مودريتش، نجم ريال مدريد، خلال زيارته للمعرض المخصص لكليهما وشخصيات كروية أخرى في متحف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" في زيوريخ.

فينجر: كل من يحب كرة القدم يكن احتراما شديدا لمودريتش

وقال مدير التطوير الحالي في الفيفا، وأحد المدربين الأطول خدمة في أحد أندية الدرجة الأولى، أرسنال، بواقع 22 عامًا عن مودريتش: "من دواعي سروري دائمًا رؤيته وهو يلعب، وكل من يحب كرة القدم يكن له احترامًا كبيرًا".

ويعكس معرض "بناء لاعب كرة القدم"، الذي تم افتتاحه في مايو/آيارة ويغلق أبوابه في 31 أكتوبر/تشرين أول، مسيرة بعض النجوم العظماء من الرجال والسيدات، بما في ذلك مودريتش، الذي تؤثر قصته بشكل خاص جراء طفولته الصعبة كلاجئ.

وفي هذا الصدد، قال الفرنسي من جانب الصور والنصوص التي تحكي عن بدايات مودريتش: "كان حلمًا أن تصبح لاعب كرة قدم في ذلك الوقت، لكن في بعض الأحيان، الاضطرار للانتظار لفترة أطول قليلًا، كما كان عليه أن يفعل، يعزز حافزك وشغفك. عندما لا يأتي ذلك قريبًا، عليك الانتظار".

ولم يلعب الكرواتي تحت قيادة فينجر أبدا، لكن التقيا بشكل رياضي عندما لعب لاعب ريال مدريد الحالي مع توتنهام بين عامي 2008 و2012، وهو الوقت الذي تنافس فيه هذا النادي مع أرسنال على لقب الأفضل في لندن.

ويتضمن المعرض أيضًا ما يعود إلى فينجر نفسه، بالإضافة إلى أساطير آخرين للعبة مثل روبرتو باجو، وإيكر كاسياس، وأيتانا بونماتي، وخافيير زانيتي، وكارلوس فالديراما، وإدينسون كافاني.

يذكر أن مئات الآلاف يزورون سنويًا متحف الفيفا في زيوريخ، المخصص بشكل خاص لتاريخ نهائيات كأس العالم لكرة القدم للرجال والسيدات، كونه يجمع بين الألعاب التفاعلية للصغار وذكريات أساطير كرة القدم العظماء.

