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أحمد جودة - القاهرة - ذكر تقرير إعلامي أن حافلة فريق بايرن ميونخ، تم رميها بالحجارة من قبل مجهولين وهي في طريقها لملعب لويس كومبانيس، الأربعاء الماضي، لمواجهة فريق برشلونة بدوري أبطال أوروبا.

تفاصيل تعرض حافلة بايرن ميونخ للاعتداء في برشلونة

وذكر التقرير، الذي نشرته صحيفة "بيلد" اليوم الجمعة، أن الحافلة تضررت، بما في ذلك نافذة وباب سائق الحافلة، ولم يصب أي شخص.



وذكر التقرير أيضًا أن البايرن أكد الحادث عقب عودته لميونخ بعد الخسارة 1-4 وقام النادي بإبلاغ الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بالحادثة.

ويلعب برشلونة المباريات التي تقام على أرضه على ملعب لويس كومبانيس بسبب تجديد ملعبه الكامب نو.