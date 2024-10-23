انت الأن تتابع خبر ياريتني عرفتها من زمان"..كنز في منزلك مش هتصدقي قيمته.. حطي القهوة على الفازلين وشوفي المفاجأة المذهلة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحتاج البشرة، وخاصة بشرة الوجه، إلى عناية مستمرة واهتمام خاص، لأنها تتعرض بشكل دائم للغبار وأشعة الشمس الضارة. هذا الأمر يجعلها عرضة لنمو البكتيريا والفطريات، مما يؤدي إلى ظهور حب الشباب وبدء علامات البهتان والداكنة والتصبغات. في هذا المقال، سنستعرض وصفة فعالة يمكنها معالجة كل هذه المشاكل. تابعوا معنا لتتعرفوا عليها!

تُعتبر هذه الوصفة من الوصفات

الفعّالة لتفتيح الوجه وإزالة البقع الداكنة والتصبغات. كما أنها تساعد في القضاء على حب الشباب وتقليل آثاره بشكل ملحوظ، بالإضافة إلى محاربة علامات التجاعيد وشد البشرة. للاستفادة من كل هذه الفوائد، يُنصح بتطبيقها على البشرة، وستلاحظين النتائج منذ الاستخدام الأول.

إليك مكوناتها:

ملعقة طعام ممتلئة من مسحوق القهوة.

ملعقة واحدة كبيرة من الفازلين الطبي.

عصير نصف ليمونة.

ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير

يمكنك إعداد خلطة الفازلين والقهوة لشد الوجه باتباع الخطوات التالية:

1. حضّري علبة كريم فارغة ونظيفة وضعي فيها جميع المكونات المذكورة سابقًا.

2. تأكدي من إغلاق العلبة بإحكام واتركيها جانبًا.

3. في وعاء، ضعي كمية من الماء وارفعيه على النار حتى يغلي.

4. بعد الغليان، ارفعي الوعاء عن النار وضعي فيه علبة الكريم، واتركيها لمدة ربع ساعة.

5. افتحي العلبة وقلبي المكونات جيدًا حتى تتجانس.

6. أغلقي العلبة مرة أخرى وضعيها في وعاء آخر يحتوي على ماء مغلي، واتركيها لمدة ربع ساعة أخرى.

بهذه الطريقة، يصبح الكريم جاهزًا للاستخدام.

طريقة الاستخدام