انت الأن تتابع خبر السؤال الذي حير الملايين.. ماذا يعني هذا الهلال الأبيض على الأظافر؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يوجد فى الأظافر لدى العديد من الأشخاص شكل هلالى أبيض اللون فى الجزء السفلى من الظفر، أو بقعة بيضاء على الظفر، ويحتوى على الأعصاب والأوعية الدموية التى تنتج الخلايا التى تجعل صفيحة الظفر أكثر قوة، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على الجزء الهلالى الموجود فى الجزء السفلى من أظافرك، وكيف يشير تغير لونه إلى إصابتك بالأمراض.

ماذا يعني هذا الهلال الأبيض على الأظافر؟

تعرف هذه البقعة علمياً باسم “هليل الظفر” أو “Lunula Unguis”، وغالباً ما تكون ظاهرة بوضوح في الإبهام، ويعتبر ظهورها بلون أبيض وواضح دليلاً على الصحة الجيدة للشخص والنشاط الدائم، ويشير العلماء إلى أنه إذا ظهرت هذه البقعة على 8 أو 10 أصابع، فهذا يعكس قوة جهاز المناعة وعمله بشكل سليم.

في المقابل، إذا كانت هذه البقعة باهتة وصغيرة، فقد تكون مؤشراً على مشاكل صحية، وغالباً ما يرافق ذلك شعور بالإرهاق والتوتر ونقص الطاقة، وفقاً لما ذكره موقع “هل تعلم” الطبي.

مظهر الأظافر أحد علامات صحة أعضاء الجسم