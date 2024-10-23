انت الأن تتابع خبر «جوزك هيتجنن من جمالك وحلوتك».. إليكي وصفة جبارة من "زيت الزيتون مع الزبادي" هترجعلك شبابك من تاني.. هتبقي في العشرين حتى لو سنك 70سنة!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر زيت الزيتون من أبرز المكونات الطبيعية التى يتميزون بعدة فوائد للبشرة، فهو من الزيوت الممتازة فى القضاء على آثار حب الشباب وأيضاً القضاء على آثار البقع، وبالتالى يقوم على توحيد لون البشرة وتفتيح أيضاً المناطق الداكنة، وأيضاً الزبادى يعتبر من المنتجات الطبيعية التى تكون غنية بالفيتامينات والمعادن المهمة لتعزيز سلامة وصحة البشرة، كما أن الزبادى يزيد من إشراقة البشرة، وفى هذا المقال سوف نعرف طريقة إستخدام زيت الزيتون مع الزبادى لتكوين وصفة جيدة جداً فى تحسين وتجديد البشرة.

مكونات وصفة زيت الزيتون والزبادى

يعد وصفة زيت الزيتون مع الزبادى من الوصفات الطبيعية البسيطة جداً، وأيضاً الفعالة جدا فى تفتيح البشرة، وتقلل من ظهور تجاعيد الوجه، غير أنه من الممكن تحضر هذه الوصفة فى المنزل، ومكونات هذه الوصفة هى:

• كوب من الزبادي.

• ملعقتين من ماء الورد.

• ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون.

• ملعقة واحدة من الخميرة بيرة.

طريقة تحضر الوصفة