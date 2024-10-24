نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يكشف تفاصيل إصابة رودريجو ومدة غيابه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرض البرازيلي رودريجو لاعب ريال مدريد لإصابة قوية خلال مواجهة فريقه أمام بوروسيا دورتموند، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وعجز اللاعب البرازيلي على إثرها عن استكمال اللقاء، ليخرج ويحل محله أوريلين تشواميني في الدقيقة 85 من زمن المباراة.

وحقق ريال مدريد فوزا كبيرا على نظيره بوروسيا بخمسة أهداف مقابل هدفين، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو.

تحديد مدة غياب رودريجو مع ريال مدريد

وأعلن النادي الإسباني عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قائلًا "بعد الفحوصات التي أجريت اليوم على لاعبنا رودريجو جويس من قبل الخدمات الطبية لريال مدريد، تبين أنه يعاني من إصابة عضلية في العضلة ذات الرأسين الفخذية اليمنى”.

ووفقًا لما ذكرته التقارير الإسبانية، فإن فترة غياب البرازيلي رودريجو ستتراوح ما بين أسبوعين إلى 3 أسابيع.