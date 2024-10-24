نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النصر الليبي يعلن مواجهة الزمالك في مهرجان اعتزال أسطورته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي النصر الليبي، عن مواجهة الزمالك بطل السوبر الإفريقي في حفل اعتزال أحد نجومه وذلك في الفترة المقبلة.

النصر الليبي يواجه الزمالك في مباراة اعتزال خالد حسين

نشرت الصفحة الرسمية لنادي النصر الليبي عبر موقع التواصل الاجتماعي: "برعاية سيادة الفريق ركن "خالد خليفة حفتر" بطل ليبيا يستقبل بطل السوبر الإفريقي في مباراة اعتزال رمز الوفاء خالد حسين انتظروا تفاصيل أكثر".

ومن المنتظر أن يعلن نادي النصر الليبي، تفاصيل وموعد مباراته المرتقبة مع الزمالك في حفل اعتزال نجمه خالد حسين.

وكان فريق الزمالك قد توج بلقب كأس السوبر الإفريقي على حساب غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح، في المباراة التي جمعتهما على ملعب “الأول بارك” في الرياض، يوم 27 سبتمبر الماضي.

ويستعد فريق الزمالك، لمواجهة الأهلي في نهائي بطولة كأس السوبر المصري على ملعب محمد بن زايد، مساء اليوم الخميس.