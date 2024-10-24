نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - فديدو برشلونة يتألق برباعية مذهلة ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في مباراة مثيرة، حقق نادي برشلونة الإسباني انتصارًا عريضًا على بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي أقيم مساء الأربعاء على ملعب "مونتجويك" ضمن الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

تفاصيل المباراة

افتتح رافينيا دياز التسجيل لصالح برشلونة في الدقيقة الأولى، حيث توغل بالكرة داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من فيرمين لوبيز، راوغ الحارس مانويل نوير وسدد كرة أرضية سكنت الشباك.

رد بايرن ميونيخ لم يتأخر، حيث تمكن هاري كين من إدراك التعادل في الدقيقة 18، بعد تسديدة مباشرة من عرضية سيرجي جنابري، ليضع الكرة في الزاوية اليمنى للمرمى.

لكن برشلونة استعاد التقدم سريعًا، حيث أضاف روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني في الدقيقة 37 بعد تمريرة جديدة من فيرمين لوبيز، ليسجل هدفًا سهلًا في مرمى بايرن ميونيخ.

وفي الدقيقة 45، واصل رافينيا تألقه بتسجيل الهدف الثالث بعد تمريرة طولية رائعة من مارك كاسادو، ليُسجل تسديدة رائعة بقدمه اليمنى تسكن شباك نوير.

وفي الشوط الثاني، أضاف رافينيا الهدف الرابع له وللفريق في الدقيقة 56، بعد تمريرة طويلة من لامين يامال، ليُسجل هدفه الثالث ويُؤكد تألقه في هذه المباراة.

بهذا الانتصار، يعزز برشلونة من حظوظه في التأهل للدور التالي، ويحقق فوزًا مميزًا يُعيد له الثقة في مسيرته بدوري أبطال أوروبا.