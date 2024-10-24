نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب دوري روشن السعودي قبل مباريات اليوم الخميس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب قطاع كبير من محبي وعشاق الكرة السعودية مباريات الدوري السعودي في الموسم الحالي والذي لفت الأنظار إليه مؤخرا بعد تعاقده مع أبرز النجوم العالميين على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم النصر السعودي.

يحتل كلا من الهلال المركز الأول برصيد 21 نقطة وجاء الاتحاد في المركز الثاني برصيد 18 نقطة ويحتل النصر المركز الثالث برصيد 17 نقطة بينما يحتل الرياض المركز الرابع برصيد 13 نقطة.

ونجح الهلال في الفوز بلقب الدوري السعودي في الموسم الماضي بعد منافسة قوية مع النصر حتى آخر جولات من الدوري.

ترتيب الدوري السعودي

1 - الهلال 21 نقطة

2 - الاتحاد 18 نقطة

3- النصر 17 نقطة

4- الرياض 13 نقطة

5- الشباب 12 نقطة

6 - التعاون 11 نقطة

7 - الأهلي 10 نقاط

8 - القادسية 10 نقاط

9 - الاتفاق 10 نقاط

10 - العروبة 10 نقاط

11 - الرائد 8 نقاط

12 - ضمك 7 نقاط

13 - الخليج 7 نقاط

14 - الوحدة 6 نقاط

15 - الخلود 5 نقاط

16 - الفيحاء 5 نقاط

17 - الأخدود 4 نقاط

18 - الفتح 4 نقاط

