العالم اليوم - إسرائيل تشنّ سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية في بيروت

انتم الان تتابعون خبر إسرائيل تشنّ سلسلة غارات عنيفة على الضاحية الجنوبية في بيروت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 24 أكتوبر 2024 02:21 صباحاً - أفاد موفد "دوت الخليج" إلى لبنان، مساء الأربعاء، بتجدد الغارات الإسرائيلية على منطقة الليلكي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وقال موفدنا إن الغارات استهدفت حي الليلكي الذي لم يكن مشمولا في تحذيرات الإخلاء الإسرائيلية التي صدرت في وقت سابق.

ووفق وسائل إعلام لبنانية فإن 10 غارات إسرائيلية استهدفت منطقة الليلكي بالضاحية الجنوبية لبيروت.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية إن الغارات على محيط الليلكي دمرت ستة مبان، وامتدت الحرائق إلى رقعة جغرافية واسعة.

وحسبما ذكرت الوكالة فإن مجموع الغارات الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية مساء الأربعاء بلغ 17.

وأصدر الجيش الإسرائيلي الأربعاء إنذارات جديدة بإخلاء مناطق في جنوب بيروت، حيث أنذر سكان أحياء في منطقتي برج البراجنة والحدث بضرورة مغادرتها بشكل عاجل مع استعداد الجيش لاستهداف مواقع لحزب الله هناك.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي "أنتم تتواجدون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب"، مضيفا "عليكم اخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورا".

وفي سياق متصل، أصدر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية بيانا أعلن فيه أن غارة إسرائيلية على طريق نحلة بعلبك أدت إلى إصابة 24 شخصا بجروح.

وكان حزب الله اللبناني قد أعلن الأربعاء أنه استهدف بالصواريخ شركة للصناعات العسكرية تقع في إحدى ضواحي تل أبيب، زاعما أن الإصابة كانت دقيقة.

وأصدر حزب الله بيانا جاء فيه: "قصفت المقاومة شركة تاع للصناعات العسكرية في ضواحي تل أبيب بصواريخ نوعية واصابت أهدافها بدقة".