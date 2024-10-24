نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمزة نمرة ينعى أحمد شافعي أحد أعضاء فرقته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نع. المطرب حمزة نمرة، أحمد شافعى، أحد أعضاء فريقه، وذلك عبر صفحته الشخصية موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك".

ونشر حمزة نمرة بيان علي صفحته الشخصية يقول من خلاله: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى زميلنا أحمد شافعي، أحد أعضاء فريقنا، نسأل الله له الرحمة والمغفرة، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، نرجو منكم الدعاء له بالرحمة، اللهم ارحمه واغفر له".

أحدث أغاني حمزة نمرة

يذكر أن آخر أعمال حمزة نمرة أغنية "استنوا شوية" والتي حققت نجاحًا هائلًا فور طرحها عبر “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة، فهي من كلمات فلبينو أحمد، ألحان حمزة نمرة.

وتقول كلمات الأغنية: "هاتلي قاعدة فيها اتنين فضلوا مع بعض الاتنين كله في الآخر هيفارق دي حقيقة مؤكدة كلها أحضان مطارات وفي حياة بعضنا فترات في الطريق مواعيد فراقنا من زمان متحددة وادفع نص عمري وترجع تاني ضهري وتفضل بس جنبي لايمها يا فراق بقى وادفع عمري كله والاقي حد اروحله يشيل مع قلبي حمله ياه لو أقسم الأيام معاه إحنا لوحدينا يا عيني علينا خليكوا قاعدين طب كنتوا استنوا معانا شوية مانتوش ماشيين نفسي نشبع من الغاليين نفسي لو يفضلوا قاعدين كله بيروح ويفرق دي حقيقة مؤكدة قولنا بدري على المرواح قالوا الوقت بيجري وراح قولنا فيه أماكن تتراح بس هل هنروح سوا؟ دي حقايق صعبة ممكن هنعيش بوجعنا يمكن ومفيش ولا شيء يهون ثانية واحدة في بعدنا ازاي هنلاقي غيركم؟ هو احنا شبعنا منكم؟ ماحناش قادرين نسيبكم ياه لو مرة تنصفنا الحياة".