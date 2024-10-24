نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ليفربول القادمة أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول مع نظيره نادي أرسنال مساء الأحد القادم الموافق السابع والعشرون من شهر أكتوبر الجاري لحساب منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذه النسخة 2024-2025.

ويستعرض معكم موقع (دوت الخليج الرياضي) عبر التقرير التالي، تفاصيل موعد مباراة ليفربول القادمة أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول القادمة أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي

تقام المباراة بين الفريقين عند تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

ويستضيف ملعب الإمارات مباراة أرسنال وليفربول في مشوار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وليفربول في الدوري الإنجليزي

وتنقل مباراة أرسنال وليفربول في مشوار الدوري الإنجليزي الممتاز عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية، كونها الناقل الرسمي لمباريات البطولة.