نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مواجهة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا لتحديد المركز الثالث والرابع من كأس السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا في لقاء ناري لتحديد المركزين الثالث والرابع، ضمن منافسات كأس السوبر المصري الرباعي، الذي يُقام في دولة الإمارات.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا اليوم الخميس، في تمام الساعة 4:05 عصرًا بتوقيت القاهرة، على ملعب آل نهيان بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي، حيث يطمح الفريقان في الفوز وحصد الميدالية البرونزية.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا

يمكنكم مشاهدة مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا عبر قنوات أون تايم سبورتس وأبو ظبي الرياضية وإم بي سي مصر، الحاصلة على حقوق بث مباريات كأس السوبر المصري.