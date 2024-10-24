نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رمضان صبحي يقود تشكيل بيراميدز المتوقع أمام سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد نادي بيراميدز لمواجهة نظيره سيراميكا كليوبترا وذلك ضمن منافسات تحديد المركز الثالث والرابع في بطولة السوبر المصري.

وكان بيراميدز قد سقط أمام الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-5 بعد التعادل في الوقت الأصلي بهدف لمثله.

بينما على الجانب الاخر سقط سيراميكا كليوبترا أمام الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة مثيرة وقوية.

تشكيل بيراميدز المتوقع للمواجهة:-

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: محمد الشيبي، محمود مرعي، أحمد سامي، محمد حمدي

خط الوسط: بلاتي توريه، مهند لاشين، إبراهيم عادل

خط الهجوم: صديق إيجولا، مصطفى فتحي، رمضان صبحي.

موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوبترا في السوبر المصري

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الرابعة وخمس دقائق عصرا بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية الخامسة وخمس دقائق بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ويستضيف ملعب آل نهيان بنادي الوحدة مباراة الفريقين المرتقبة.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز وسيراميكا كليوبترا في السوبر المصري

وتنقل المباراة المرتقبة عبر أون تايم سبورتس إتش دي وأبو ظبي الرياضية إتش دي