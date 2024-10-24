انت الأن تتابع خبر شريف عبد المنعم: من الصعب توقع بطل السوبر.. حظوظ الأهلي والزمالك متساوية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكد شريف عبد المنعم نجم الكرة المصرية السابق، أن مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري ستكون صعبة وقوية، مؤكدًا أنه يتمنى الخروج بشكل جيد خلال اللقاء سواء بين الجماهير أو اللاعبين داخل أرضية المستطيل الأخضر.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc:

“مباراة القمة لها حسابات آخرى بعيدًا عن أزمة كهربا وثلاثي الزمالك، هناك دوافع وضغوط جماهيرية على كلا الناديين، ولاعبي الأهلي يريدون الفوز من أجل جماهيرهم، ووجود مجلس الإدارة وخصوصا الخطيب يمنح اللاعبين حافز للظهور بشكل جيد، والتركيز دائمًا يكون داخل الملعب”.

وأضاف:

“هناك لاعبين لابد من وجود رادع لها سواء من النادي أو الاتحاد المسؤول، كان من المفترض صدور قرارات فورية من جانب اتحاد الكرة، وينهي الأزمة قبل أن تصل لما عليه الآن في الإمارات، لو كان هناك قرار رسمي صدر كان من الممكن أن يُنهي الأزمة سريعًا”.

وواصل:

“لاعبي الزمالك عندما دخلوا في تلك الأزمة، لم يكن يتخيلوا أن تصل الأمور لهذه المرحلة، كان لابد من الالتزام باللوائح وسبق وعاقب الفيفا لاعبين من الأهلي سبب عد الالتزام بالإجراءات الاحترازية خلال مونديال الأندية، والمفترض حاليًا الحديث عن الأمور الفنية فقط عن اللقاء لأن موضوع ثلاثي الزمالك في يد الجهات القضائية بالإمارات”.

وأكمل:

“الحظوظ متساوية بين الاهلي والزمالك في نهائي السوبر، ويحسم المباراة من هو الأكثر تركيزًا، والقادر على استغلال الفرص، في المباراة السابقة لم نرى كرة قدم جيدة، الزمالك لم يترك الأهلي يلعب بحرية وكان يركز على الضغط، والاجواء كانت غير جيدة للأهلي وكان الجمهور متوقع الخسارة، وغياب مصطفى شلبي من الممكن أن يُفيد الزمالك في وجود ميشالاك الذي يلعب بشكل جيد”.

وتابع: