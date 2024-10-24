كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو قبل ساعات من مواجهة الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فنية بالفيديو أخيرة مع اللاعبين اليوم قبل التحرك إلى ملعب مباراة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

كولر يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو

وكان لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خاضوا مرانًا خفيفًا في فندق الإقامة صباح اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة الزمالك الليلة في السوبر المحلي.

وجاء مران الفريق الخفيف بقرار من السويسري مارسيل كولر المدير الفني، من أجل فك العضلات قبل المباراة المرتقبة، ومنحهم بعض التعليمات الفنية.

واطمأن الجهاز الفني على جاهزية الفلسطيني وسام أبو علي مهاجم الفريق، بعد مشاركته في التدريبات الجماعية أمس الأربعاء، وبات قريبًا من المشاركة.

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.