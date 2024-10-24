نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تاريخ السوبر المصري.. 8 مواجهات سابقة بين الأهلي والزمالك قبل لقاء الليلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تجمع مباراة مثيرة بين الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري، التي تُقام اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد محمد بن زايد بالإمارات.

تأهل الأهلي إلى النهائي بعد انتصاره على سيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هدف، في حين صعد الزمالك للمباراة النهائية بعد الفوز على بيراميدز بركلات الترجيح 5-4، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

تُعد هذه المباراة هي التاسعة بين الفريقين في تاريخ كأس السوبر المصري، حيث سبق أن التقيا في 8 مناسبات سابقة.

بينما الأهلي حقق الفوز في 6 منها، بينما نجح الزمالك في التتويج في مباراتين فقط، وينتظر الجماهير المواجهة التاسعة مساء اليوم.

تاريخ المواجهات السابقة:

1. 2003: الأهلي 0/0 الزمالك (3/1 للأهلي بركلات الترجيح)



2. 2008: الأهلي 2/0 الزمالك (أحمد حسن ومعتز إينو)



3. 2014: الأهلي 0/0 الزمالك (5/4 للأهلي بركلات الترجيح)



4. 2015: الأهلي 3/2 الزمالك (عبد الله السعيد هدفين ومؤمن زكريا للأهلي، وعمر جابر وكهربا للزمالك)



5. 2016: الزمالك 0/0 الأهلي (3/1 للزمالك بركلات الترجيح)



6. 2018: الأهلي 3/2 الزمالك (أجايي هدفين وحسين الشحات، ومحمود علاء هدفين للزمالك)



7. 2019: الزمالك 0/0 الأهلي (4/3 للزمالك بركلات الترجيح)



8. 2021: الأهلي 2/0 الزمالك (برونو سافيو وكريم فؤاد)