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أحمد جودة - القاهرة - استقرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في الإمارات برئاسة محمد الدماطي، على موعد العودة إلى القاهرة عقب المشاركة في كأس السوبر المصري.

تحديد موعد عودة الأهلي من الإمارات عقب السوبر المصري

وحددت البعثة الحمراء برئاسة محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة، العودة إلى القاهرة مباشرةً، عقب انتهاء مباراة نهائي كأس السوبر المصري في الإمارات.

وتتحرك حافلة الفريق الأول بالنادي الأهلي، إلى ملعب محمد بن زايد في الإمارات، في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، لخوض المباراة النهائية.

ويلتقي الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.