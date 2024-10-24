انت الأن تتابع خبر «ياريتني عرفت فمن زمان».... الفلكية ليلى عبد اللطيف تكشف عن وصفة بسيطة جبارة كالسحر موجودة في كل مطبخ تقضي على الكرش المتدلي وتنقص الوزن فوراً!!!؟ والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت العرافة اللبنانية ليلى عبد اللطيف عن تجربة شخصية في إنقاص الوزن بطريقة سريعة وفعالة دون الحاجة لاتباع حمية صارمة حيث أكدت أنها اعتمدت على وصفة بسيطة تتضمن الزبادي بالليمون، والتي ساعدتها في تنظيم شهيتها وفقدان وزنها الزائد في غضون أسابيع.

ليلى عبد اللطيف وكشفها عن وصفة الزبادي بالليمون

وصفة الزبادي بالليمون

تقوم ليلى بتناول الزبادي مع الليمون، خاصة في ساعات متأخرة من الليل عندما تشعر بالجوع تشير إلى أنها تقوم بقياس وزنها كل 20 يوماً لمتابعة تقدمها.

نصائح ليلى لعبارة عن عادات غذائية

تقدم ليلى نصائح للأشخاص الذين يسعون لفقدان الوزن، حيث تنصح بتناول الطعام خمس مرات في اليوم، وشرب كميات كبيرة من الماء، ويفضل أن تكون دافئة توصي أيضاً بتقليل حجم الأطباق المستخدمة، واستبدالها بأطباق أصغر، مما يساعد على تحسين عملية الحرق.

الحفاظ على الوزن

تؤكد ليلى أنها تتبع نظاماً غذائياً يعتمد على حساب السعرات الحرارية لمدة ستة أشهر، مما يساعد على خسارة الوزن ببطء وثباته بعد الوصول إلى الهدف كما تذكر أهمية تناول عصائر الخضار في الصباح،

التي تعزز صحتها العامة.

أسلوب حياة متوازن