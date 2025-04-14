وزير الاستثمار: 150 مليون دولار خسائر تأخير الإفراج عن…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 14 أبريل 2025 01:12 مساءً - يارا الجنايني – أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن برنامج “رد أعباء الصادرات” الذي تم إطلاقه في السابق كان حلاً لمواجهة التحديات الاقتصادية التي واجهتها مصر نتيجة للرسوم الجمركية المرتفعه على الاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى وجود سعر صرف ثابت غير تنافسي.

وأضاف أن التحرير الجزئي لسعر الصرف في 2016 ساهم في تحسين التنافسية الاقتصادية، حيث شهدت العملة المصرية ارتفاعًا بنسبة 16% أمام الدولار في السنوات الأخيرة، مما أثر بشكل إيجابي على قدرة المنتجين المصريين على التنافس عالميًا.

وفي حديثه عن الأوضاع الحالية، شدد الوزير على أن هناك ضرورة لتحسين سرعة الإفراج الجمركي للشحنات. حيث أوضح أن متوسط الإفراج عن الشحنات على الحدود كان في السابق يتراوح بين 14 و16 يومًا، إلا أن هناك جهودًا كبيرة لتحسين هذا المعدل، مشيرًا إلى تقرير صادر عن البنك الدولي في ديسمبر الماضي، الذي أظهر تحسنًا في هذا المجال.

وأشار وزير الاستثمار خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي، إلى أهمية تقليص الإجازات الإدارية، حيث تم اكتشاف أن متوسط الإجازات كان يصل إلى 128 يومًا في السنة، مما يعوق الإنتاجية.

ولفت إلى أن تكاليف التأخير تقدر بحوالي 150 مليون دولار يوميًا، مؤكدًا أن توفير هذه التكاليف سيسهم في تحسين التنافسية وتقليل العبء على المستهلك.

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وأكد الخطيب أن الدولة تعمل على صياغة سياسات اقتصادية جديدة تهدف إلى تعزيز الإنتاجية وتقليل التكاليف من خلال تقليل زمن الافراج الجمركي إلى يومين فقط بنهاية العام، وهو ما يساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق نمو مستدام في المستقبل.