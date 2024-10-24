نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول تعليق من لامين يامال بعد فوز برشلونة الكبير على بايرن ميونخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الإسباني الشاب لامين يامال لاعب برشلونة، عن سعادته البالغة بالفوز الذي حققه فريقه مساء أمس على نظيره بايرن ميونخ بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

لامين يامال: هذا الموسم نؤدي بشكل جيد للغاية ونتمتع بثقة كبيرة

وقال لامين يامال عقب مباراة فريقه أمام البافاري: " أنا سعيد حقًا، نجحنا فى الحصول على الثلاث نقاط وأثبتنا أننا قادرين على المنافسة على البطولة".

وأضاف لاعب المنتخب الإسباني "هذا الموسم نؤدي بشكل جيد للغاية ونتمتع بثقة كبيرة، كان هناك الكثير من الضجيج حول ما يمكن أن يحدث في دوري أبطال أوروبا، لكننا فريق رائع ونحن متحدون للغاية".

وأختتم لامين يامال حديثه، قائلًا "كنا نتطلع حقًا إلى الفوز على بايرن، أردنا أن نظهر أننا فريق رائع".

ويستعد برشلونة لملاقاة غريمه التقليدي ريال مدريد يوم السبت القادم فى تمام الساعة العاشرة مساءً، على أرضية ملعب سانتياجو برنابيو، في كلاسيكو الذهاب الليجا.

