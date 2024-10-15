مال وأعمال

وزير الخارجية: بدء إجراءات إنشاء صندوق للاستثمار في دول حوض…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الخارجية: بدء إجراءات إنشاء صندوق للاستثمار في دول حوض… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2024 11:11 صباحاً - دوت الخليج – أعلن وزير الخارجية السفير بدر عبد العاطي، البدء في اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء صندوق للاستثمار في دول حوض النيل.

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وقال عبد العاطي، خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس، إن الصندوق يهدف إلى تعزيز الاستثمار في المشروعات التنموية ومشروعات البنية الأساسية في دول حوض النيل، على أن يجري ذلك وفقًا للمعايير الاقتصادية السليمة لتعزيز فرص نجاح تلك المشروعات وجذب التمويل الأجنبي.

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وأوضح أن الصندوق سيعتمد في تمويله على ثلاثة مصادر، هي: ميزانية الدولة المصرية، والشراكة مع القطاع الخاص المصري، والشراكة مع الأشقاء في دول حوض النيل، وشركاء القارة الإفريقية من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية.

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وأكد أن مصر تتطلع لأن يوجه شركاء القارة جانبا من تعهداتهم الاستثمارية في إفريقيا عبر هذا الصندوق.

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واستعرض عبد العاطي خلال الاجتماع، إجراءات تفعيل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمارات في إفريقيا، وذلك بالتنسيق مع البنك المركزي المصري المصري ووزارة المالية، بهدف تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع الدول الإفريقية الشقيقة.

وبدوره، أكد رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية تطوير العمل التنموي المصري في إفريقيا خلال الفترة القادمة، وتطوير الاستراتيجية الإنمائية المصرية في القارة، بما يلبي احتياجات الدول الإفريقية الشقيقة في مجال التنمية.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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