نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة بشأن تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي في نهائي السوبر المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن ملامح تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المتوقع لمواجهة منافسه وغريمه التقليدي الأهلي بالسوبر المصري بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي

وقال عبدالهادي ببرنامجه اللعيب مع الإعلامي مهيب عبدالهادي عبر قناة mbc masr: "استقر البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الأهلي".

وأضاف: "جوميز لن يغير شئ بخط الدفاع وسيكون خط الوسط ناصر ماهر وعبدالله السعيد ومحمد شحاتة والهجوم زيزو ميشلاك سيف الجزيري وممكن يلعب ماهر مكان مصطفى شلبي".

واختتم: "قد يفاجئ البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الجميع ويدفع بكوستا وفي هذه الحالة ناصر ماهر سيلعب مكان ميشلاك وكوستا سيكون بمكان ماهر".