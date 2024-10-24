نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كولر يجهز مفاجأة لجوميز في تشكيل الأهلي أمام الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي مهيب عبد الهادي عن ملامح تشكيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المتوقع لمواجهة منافسه وغريمه التقليدي الزمالك بالسوبر المصري بقيادة السويسري مارسيل كولر.

كولر: إعادة الشناوي لحراسة مرمى الأهلي

وقال عبدالهادي ببرنامجه اللعيب مع الإعلامي مهيب عبدالهادي عبر قناة mbc masr: "استقر السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي على التشكيل الذي سيخوض به مباراة الزمالك بنهائي السوبر المصري".

وأضاف: "قرر كولر عودة محمد الشناوي لحراسة المرمى بدلا من مصطفى شوبير وخط الدفاع سيكون رامي ربيعة ياسر إبراهيم ويحيى عطية الله وبمركز الظهير الأيمن لم يحسم بعد والأقرب أكرم توفيق".

واختتم: "السويسري مارسيل كولر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي يواجه بعض الأزمة في تحديد الظهير الأيمن بوجود عدة خيارات أمامه بعد إصابة محمد هاني ولكن الأقرب هو توفيق".