نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدرب برشلونة يتغنى بهاتريك رافينيا أمام بايرن ميونخ ويوجه رسالة نارية لـ ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تغنى الألماني هانسي فليك مدرب برشلونة الإسباني، بلاعبه البرازيلي رافينيا مؤكدًا أنه نموذج يحتذى به في جميع جلسات التدريب وذلك في تصريحاته عقب الفوز الكبير على بايرن ميونخ بنتيجة 4-1 في دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء.

وقال المدرب الألماني هانسي فليك عن البرازيلي رافينيا عقب مواجهة فريقه أمام البافاري: "هو نموذج يحتذى به في جميع جلسات التدريب، يلعب بكثافة عالية جدًا، ويتعامل مع الضغط بشكل جيد للغاية، ومستعد تمامًا، لديه ديناميكية رائعة ولعب مباراة شاملة للغاية، هجوميًا ودفاعيًا، بكثافة كبيرة".

وأضاف مدرب برشلونة "أنا سعيد جدًا لوجودي هنا في برشلونة، يجب ألا نفكر في الماضي ولكن فيما يحدث الآن. لدينا لاعبون يتمتعون بجودة كرة قدم هائلة واليوم أظهر الفريق أنه مستعد لمثل هذه التحديات".

"مستعدون جيدًا".. هانسي فليك يعلق علي المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد

وتحدث فليك عن الهزيمة التاريخية أمام البافاري، قائلًا ": "8-2؟ هذا جزء من الماضي ولا يهم بالنسبة لي بعد الآن، نحن الآن في مرحلة جديدة، نكتب فصولًا جديدة وأنا أستمتع بها كثيرًا. الناس والفريق وشغف الجماهير، لدينا واجب تجاههم جميعًا".

وعن المستوى الذي قدمه اللاعب الشاب كاسادو فى مواجهة أمس، قال مدرب برشلونة "كاسادو، يا له من لاعب مذهل! إذا رأيته يلعب الآن، وإذا كنت تعرف من أين أتى والمستوى الذي هو عليه الآن وكيف تحسن كثيرًا، فهو جيد جدًا في الدفاع، ولكن أيضًا مع الكرة، منتج من لا ماسيا".

وواصل حديثه "نحن فريق خاص وهذا يرجع إلى حد كبير إلى تأثير لا ماسيا، لا ماسيا لها تأثير كبير على العلاقة بين اللاعبين وبسببها يمكن للاعبين قضاء وقت ممتع في اللعب".

وبسؤاله عن المواجهة المرتقبة أمام ريال مدريد، السبت المقبل، أجاب فليك "بعد الراحة اليوم يمكننا أن نبدأ في التفكير في مدريد غدًا، أريد أن أرى كيف نتعافى ونستعد للكلاسيكو، لكنني أعتقد أننا مستعدون جيدًا".

وحقق برشلونة فوزا كبيرا على نظيره بايرن ميونخ بأربعة أهداف مقابل هدف، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أوروبا.