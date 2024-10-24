الأحد والإثنين.. هاني عادل ضيف برنامج "واحد من الناس"

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل الفنان هاني عادل ضيفا في برنامج "واحد من الناس" الذى يقدمه الإعلامى عمرو الليثي، ومن المقرر عرض الحلقة علي جزئين يومي الأحد والإثنين المقبلين عبر شاشة "الحياة".

ويكشف هانى عادل خلال اللقاء في البرنامج تفاصيل وأسرار مشاركته في مسلسل “برغم القانون” وكواليس العمل والصعوبات التي مر بها في العمل، بالإضافة إلى أعمالة الفنية والغنائية التى قدمها وأبرز التحديات التي واجهته خلال مشواره الفني.

أبطال مسلسل برغم القانون

ومسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.