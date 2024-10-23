خاص| محمود حافظ عن فيلم "أصل الحكاية": نوع جرئ برة الصندوق

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان محمود حافظ تفاصيل مشاركته في فيلمه الجديد الذي يحمل اسم "أصل الحكاية" بطولة الفنانة شيري عادل وخالد الصاوي، التي من المقرر عرضة خلال الفترة المقبلة.

وقال محمود حافظ في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج الفني": فيلم "أصل الحكاية" يعد تجربة مميزة للكاتب محمد أمين، حيث تتميز الفكرة بكونها غير تقليدية وبرة الصندوق ولم يكن متوقعًا أن تُطرح بهذا الأسلوب وتكتب بهذا الشكل، وقد تكون الفكرة جريئة إلى حد ما، لكنها بالتأكيد تُقدم بطريقة غير مبتذلة".

وفي حديثه عن تعاونه مع المؤلف محمد أمين، قال: "محمد أمين يحرص دائمًا على أن يلتزم كل ممثل بدوره وبالألفاظ المستخدمة، وهذا العمل هو الثاني معه بعد فيلم "200 جنيه"، وأنا سعيد جدًا بالتعاون معه وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور".

وتحدث عن الصعوبات التي واجهها أثناء تصوير الفيلم، قائلًا: "كانت فترات التصوير طويلة ومتواصلة، سواء في الأستوديو أو في الشارع، والفيلم به كثيرًا بالإضافة أن العمل ليس سهلا إطلاقا وبه مشاهد صعبة".

تفاصيل فيلم أصل الحكاية

ويذكر أن صنف فيلم “أصل الحكاية” فوق الـ 18 عام،و يرجع هذا التصنيف لطبيعة القصة التي يتناولها الفيلم، حيث يناقش قضية الغريزة الجنسية وربطها بكثير من الموضوعات الحياتية لشخصيات الفيلم في سياق الأحداث، وكأنها المحرك الأساسي لهم، فالفيلم يناقش هذه القضية بشكل من الكوميديا السوداء.

أحداث فيلم أصل الحكاية

فيلم أصل الحكاية يدور في إطار اجتماعي لايت، يناقش العديد من القضايا المجتمعية منها ختان الإناث والعنوسة والتحرش، فكرة تتمحور حول عائلة تضم أكثر من فرد وكل واحد منهم يعانى من مشكلة معينة وتكشف الأحداث ما سيحدث لكل فرد منهم.

أبطال فيلم أصل الحكاية

فيلم "أصل الحكاية" من تأليف وإخراج محمد أمين وبطولة شيرى عادل، خالد الصاوى، بيومي فؤاد، هالة فاخر، حمزة العيلى، يوسف عثمان، عابد عناني، وائل الترك، علاء مرسي، محمد محمود وعدد آخر من الفنانين.