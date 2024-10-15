"معجزة من الله: عشبة جبلية سحرية تمتص السكر من الدم.. اكتشفها الآن!"

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رياض - احمد صلاح - تعتبر أوراق الكاري من الأعشاب الشهيرة في المطبخ الهندي ولها استخدامات طبية تقليدية تمتد لقرون عديدة تتميز هذه الأوراق بنكهتها الفريدة وفوائدها الصحية العديدة والتي تشمل قدرتها على تنظيم مستويات السكر في الدم تعتبر هذه الميزة من أهم الفوائد لأوراق الكاري حيث تساعد في تحسين صحة الأفراد الذين يعانون من ارتفاع مستويات السكر في الدم.

كيف تعمل أوراق الكاري على امتصاص السكر

تحتوي أوراق الكاري على مركبات طبيعية تساهم في تحسين قدرة الجسم على التعامل مع السكر حيث تعمل هذه الأوراق على تعزيز نشاط الأنسولين في الجسم مما يساعد في تقليل مستويات السكر في الدم بالإضافة إلى ذلك تحتوي أوراق الكاري على ألياف غذائية تساعد في إبطاء امتصاص السكر في الأمعاء مما يساهم في الحفاظ على مستويات مستقرة من السكر بعد الوجبات.

طرق استخدام أوراق الكاري