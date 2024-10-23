عقب انتهاء برغم القانون.. إيمان العاصي توجه رسالة لفريق العمل ماذا قالت ؟

القاهرة - محمد ابراهيم -



يفصلنا يوم واحد على عرض أخر حلقات مسلسل "برغم القانون"، وبالتزامن مع ذلك حرصت إيمان العاصي على توجيه رسالة لفريق العمل من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي.



وقالت:"خلصت الرحلة الحلوة الحمدلله على خير رحلة أبتديت فيها شهر يناير ٢٠٢٤ مع المنتج الفنان صاحب الرؤية الفنية الكبيرة والمهمة والناجحة في عالم الدراما ريمون مقار،سعيدة جدًا بأختيارك ليا بعمل مسلسل متكامل زي برغم القانون خطوة مهمة جدًا في مشواري الفني بشكرك على الثقة فيا جدًا.

واستكملت:"أستاذة نجلاء الحديني مافيش كلام يوصف حبي واحترامي ليكي ولفنك ورؤيتك الموضوعية لكل الشخصيات وابعداها النفسية أنا محظوظة جدًابشغلي معاكي، وأستاذ شادي عبد السلام بفنك وموهبتك قدرت تعيشنا جوا الشخصيات وتفاصيلك الخاصة بكل شخصية اللي خلقتها لينا بشكرك علي كل توجيه وتعبك ومجهودك علشان يطلع العمل بالشكل دا وخصوصًا وانك استحملتني، وأستاذ علي عادل بحبك جدًا وبحترمك وومبسوطة أنه كان ليا الحظ أني اشتغلت معاك في عمل هو خطوه مهمه جدًا في مشواري كنت حقيقي مش بس مدير التصوير المسلسل انت كنت مهتم بتفاصيل كل حاجه وكنت بتتعب اكتر مننا كلنا وحقيقي أنا حظي حلو بيك و ب (ماركو ويوسف وعزمي وإيكا وأحمد جمال (چيمي) مهندس الصوت بحترمك وبحترم فيك حبك وإخلاصك الشديد لمهنتك اللي هي من أهم عناصر اي عمل فني بشكرك يا استاذ

نوبي شكرًا على مجهودك الكبير وخصوصًا ديكور روف بيت عم صلاح اللي خلى كل

االناس تقلب بورسعيد عليه ".



وأضافت:"الأستاذة مونيا فتح الباب مصممة الملابس بشكرك على انك قدرتي توحدي الشخصيات بالشكل الخارجي ليهم بالشطارة دي اتشرفت جدا بالشغل معاكي، وكل الزملاء الفنانين اللي بجد أتشرفت بالعمل معاكم لأنكم أضافه لأي عمل بفنكم وخبرتكم ومحبتكم لمهنتكم والتفاني المطلق رغم اي حاجه صعبه عشناها سوا هتوحشوني قوي قوووووي والله ".

واختتمت:" وأخيرًا الجمهور العظيم اللي اغمرتونا بمحبتكم وتقديركم الطيب لكل صناع العمل كلمة شكرًا مش كفايه ليكم كنتم أصحاب الرحلة والمشوار كنا بنقرأ كل تعليقاتكم وشوفنا تفاعلكم معانا واتبسطنا قووووي إنه تعبنا كانت نتيجته رضاكم ودا كان اللي بنسعي ليه

هتوحشوني قوووووي واللي جاي أحلى".



فريق عمل برغم القانون



مسلسل "برغم القانون" يشارك في بطولته كل من هاني عادل، محمد القس، وليد فواز، عابد عنان، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين، نبيل على ماهر وعدد آخر من الفنانين، تأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادى عبد السلام وإنتاج الشركة المتحدة وشركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد عبد العزيز، والعمل مكون من 30 حلقة.