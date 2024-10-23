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أحمد جودة - القاهرة - نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة ضد بايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

تمكن نادي برشلونة الإسباني من تحقيق فوز كبير أمام نظيره بايرن ميونيخ الألماني بنتيجة 4-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء على ملعب "مونتجويك" في ثالث جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

أهداف مباراة برشلونة ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

افتتح رافينيا دياز أول أهداف اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة الأولى من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من فيرمين لوبيز إلى زميله رافينيا الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء وراواغ الحارس ثم سدد تسديدة أرضية، سكنت الشباك.

وتعادل هاري كين لصالح بايرن ميونيخ في الدقيقة 18، بعد عرضية من سيرجي جنابري من جهة يسار منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، قابلها كين بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وسجل روبرت ليفاندوفسكي الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 37، بعد تمريرة من فيرمين لوبيز إلى ليفاندوفسكي الذي سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في المرمى الخالي.

وعزز رافينيا دياز التقدم بالهدف الثالث لصالح برشلونة والثاني له في اللقاء عند الدقيقة 45، بعد تمريرة طولية من مارك كاسادو إلى دياز الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد الأخير تسديدة رائعة بقدمه اليمنى، سكنت الشباك على يسار الحارس مانويل نوير.

وسجل نفس اللاعب الهدف الرابع لصالح برشلونة في الدقيقة 56، بعد تمريرة طولية من لامين يامال إلى رافينيا الذي استقبلها على صدره وتوغل بها إلى داخل منطقة الجزاء، ثم سدد الأخير تسديدة أرضية، سكنت الشباك على يسار الحارس مانويل نوير.