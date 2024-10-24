برشلونة يحطم البايرن وفوز ليفربول وسيتي

برشلونة يحطم البايرن وفوز ليفربول وسيتيحقق برشلونة الإسباني فوزاً عريضاً على بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، لينهي عقدته ويثأر من الفريق البافاري، مساء الأربعاء، في ختام مباريات الجولة الثالثة، والتي شهدت أيضا فوزين لليفربول على لايبزيغ الألماني، ومانشستر سيتي الإنجليزي على سبارتا براغ التشيكي.

كما شهدت المباريات الأخرى فوز إنتر ميلان الإيطالي على مضيفه يونج بويز السويسري (1 - صفر)، ودينامو زغرب الكرواتي على ريد بول سالزبورج النمساوي (2- صفر)، وخسارة أتلتيكو مدريد الإسباني أمام ليل الفرنسي، وبنفكيا البرتغالي أمام فينورد روتردام الهولندي بنفس النتيجة (1- 3).

ففي المباراة الأولى، ألحق فريق برشلونة هزيمة ثقيلة بضيفه بايرن ميونخ 4-1 على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي بمدينة برشلونة.

سجل البرازيلي رافينيا ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق (1) و(45+ 2) و(56) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة (36) أهداف برشلونة، فيما سجل الإنجليزي هاري كين في الدقيقة (18) هدف بايرن ميونيخ.

وبفوزه الثاني في المسابقة مقابل هزيمة، رفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط في المركز العاشر، فيما مني بايرن ميونيخ بهزيمته الثانية تواليا بعد الأولى أمام أستون فيلا الانجليزي مقابل فوز وحيد، وتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الـ23.

وفي المباراة الثانية، تمكن ليفربول الإنجليزي من تحقيق فوزه الثالث تواليا على حساب مضيفه لايبزيغ الألماني (1- صفر) على ملعب "ريد بول ارينا" بمدينة لايبزيغ، حيث سجل الأوروجواياني داروين نونيز هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (27).

ورفع ليفربول رصيده إلى 9 نقاط محققا العلامة الكاملة، وتقدم إلى الصدارة مناصفة مع مواطنه استون فيلا الذي يتفوق بفارق الأهداف، فيما مني لايبزيغ بهزيمته الثالثة تواليا، ليبقي بلا رصيد في المركز الـ31.

أما في المباراة الثالثة، فقد حقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي فوزا مستحقا على ضيفه سبارتا براج التشيكي (5- صفر) على ملعب الاتحاد في مدينة مانشستر، حيث سجل الأهداف الخمسة كل من فيل فودين في الدقيقة (3)، والنرويجي إيرلنج هالاند في الدقيقتين (58) و(68)، وجون ستونز في الدقيقة (64)، والبرتغالي ماتيوس نونيز من ضربة جزاء في الدقيقة (88).

ورفع مانشستر سيتي بفوزه الثاني تواليا مقابل تعادل، رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثالث، فيما مني سبارتا براج بهزيمته الأولى مقابل فوز وتعادل ليتجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الـ21.

وفي مباراة أخرى، حقق فريق إنتر ميلان الإيطالي فوزا صعبا على مضيفه يونج بويز السويسري (1- صفر) على ملعب ملعب سويس وانكدورف في بيرن، حيث سجل الفرنسي ماركوس تورام هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (90+ 3)، كما شهدت المباراة ركلة جزاء لإنتر ميلان، أهدرها النمساوي ماركو أرناوتوفيتش في الدقيقة (48).

ورفع إنتر ميلان بفوزه الثاني تواليا في المسابقة مقابل تعادل، رصيده إلى 7 نقاط في المركز السابع، فيما مني يونج بويز بهزيمته الثالثة تواليا، وبقي بلا رصيده في المركز الـ34.

وفي احدى المواجهات، عاد فريق دينامو زغرب الكرواتي إلى بلاده بفوز ثمين على حساب مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي (2- صفر) على ملعب رد بول أرينا بمدينة سالزبورج، حيث سجل ساندرو كولينوفيتش وبرونو بيتكوفيتش الهدفين في الدقيقتين (49) و(84)، كما شهدت المباراة طرد ألكسندر شلاجر لاعب ريد بول سالزبورج في الدقيقة (66).

ورفع دينامو زغرب بفوزه الأول مقابل تعادل وهزيمة، رصيده إلى 4 نقاط في المركز الـ22، فيما مني ريد بول سالزبورج بهزيمته الثالثة تواليا، وبقي بلا نقاط في المركز الـ35.

وفي مباراة أخرى، مني فريق أتلتيكو مدريد الإسباني بخسارة مفاجئة أمام ضيفه ليل الفرنسي (1 - 3) على ملعب سيفيتاس ميتروبوليتانو في مدريد، حيث سجل أهداف ليل إيدون زيجروفا في الدقيقة (61)، والكندي جوناثان دايفيد في الدقيقتين (74) من ركلة جزاء و(89)، فيما سجل الأرجنتيني جوليان ألفاريز في الدقيقة (8) هدف أتلتيكو مدريد.

ورفع ليل رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ15، فيما مني أتلتيكو مدريد بهزيمته الثانية مقابل فوز، وتجمد رصيده عند 3 نقاط في المركز الـ27.

وأخيرا، أهدر بنفكيا البرتغالي فرصة تصدر المجموعة، بعدما مني بالهزيمة أمام ضيفه فينورد روتردام الهولندي بنتيجة (1 - 3) على ملعب النور في لشبونة، حيث سجل الياباني أياسي يويدا في الدقيقة (12)، وانتوني ميلامبو في الدقيقتين (33) و(90+ 2) أهداف فينورد روتردام، فيما سجل التركي كريم أكتورك أوغلو في الدقيقة (66) هدف بنفيكا.

ورفع فينورد روتردام بهذا الفوز رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ16، فيما مني بنفيكا بهزيمته الأولى بعد فوزين، وبقي رصيده عند 6 نقاط في المركز الـ13.