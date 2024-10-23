بريست يفرض التعادل على ليفركوزن

بريست يفرض التعادل على ليفركوزنتعادل فريق بريست الفرنسي مع ضيفه باير ليفركوزن، بطل الدوري الألماني، بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت اليوم ضمن الجولة الثالثة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح باير ليفركوزن التسجيل عبر فلوريان فيرتس في الدقيقة (24)، لكن بريست الذي يخوض غمار المسابقة للمرة الأولى في تاريخه، أدرك التعادل عبر مهاجمه بيار لي-ميلو في الدقيقة (39).

ورفع كل من ليفركوزن وبريست رصيده إلى سبع نقاط، يلحقا بموناكو الفرنسي، وسبورتينغ البرتغالي، وأرسنال الإنجليزي بالرصيد ذاته.

وفي مباراة ثانية، تعادل أتالانتا الإيطالي، الفائز بمسابقة يوروبا ليغ الموسم الماضي، دون أهداف أمام سلتيك الاسكتلندي. ليرفع أتالانتا رصيده إلى خمس نقاط، مقابل أربع نقاط لسلتيك.