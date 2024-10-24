احذر هذه العادة عند الاستيقاظ في منتصف الليل

احذر هذه العادة عند الاستيقاظ في منتصف الليلتوصي خبيرة في النوم بضرورة تجنب عادة سيئة يمارسها البعض عند الاستيقاظ في منتصف الليل، خاصة إذا كانوا من الأشخاص الذين يعانون من الأرق.

تتعدد الأسباب التي قد تجعلك تستيقظ من نومك ليلا، مثل القلق أو الضوضاء أو مشاركة السرير مع شريك.

وبهذا الصدد، تقول فيونا بارويك، مديرة برنامج النوم والصحة اليومية في جامعة ستانفورد، إنه ينبغي عدم استخدام هاتفك عند الاستيقاظ ليلا، رغم الإغراء الذي قد يرافق ذلك.

وأشارت الخبيرة في حديثها لمجلة Self، إلى أن التركيز على العودة إلى النوم يمكن أن يجعل الأمر أسوأ، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى مزيد من القلق. لذا، من الأفضل "قبول الوضع" والبحث عن نشاط بديل يشتت انتباهك.

وأوصت بأن تقوم بشيء ممتع، مثل القراءة أو الحياكة أو تدوين الملاحظات، مؤكدة على أهمية تجنب الأنشطة التي تعتمد على الشاشات، مثل العمل أو مشاهدة الأفلام. ويكمن الهدف في تشتيت الانتباه، وليس إرهاق نفسك أو التعرض للضوء الأزرق الذي يمكن أن يؤثر سلبا على نومك.

كما شددت فيونا على أهمية البقاء هادئا والسماح لجسمك باستعادة "دافع النوم" لديك، ما يساعدك على العودة إلى النوم. واعتبرت أن التركيز على نشاط هادئ وممتع هو طريقة أفضل لتمضية الوقت بدلا من مراقبة الساعة.

لذا، تجنب التحقق من هاتفك، لأن ذلك قد يزيد من قلقك ويسبب لك مزيدا من الأرق.