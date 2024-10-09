انت الأن تتابع خبر تعرف على أفضل أنواع فواكه.. تعزز مستويات فيتامين ب 6 بجسمك!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - البيريدوكسين والذي يطلق عليه فيتامين ب6، وهو الإسم الأكثر شهرة له دور رئيسي في الحفاظ على مهارة وظائف الجسم المتنوعة، كما أنه له أكثر من مائة تفاعل إنزيمي يعمل على تيسير التمثيل الغذائي للكربوهيدرات، والبروتينات والدهون، ويساعد في تحسين النواقل العصبية، وكذلك يحسن الجهاز المناعي.

أهم وظائف فيتامين ب

يؤدي تناقص فيتامين ب 6 داخل جسم الإنسان للإحساس بالكثير من الأعراض الغير مرغوب فيها مثل الأنيميا، والاكتئاب حيث أن مجموعة فيتامين ب لها فوائد متعددة تتلخص في الأتي:

يعمل على تحويل الغذاء إلى طاقة.

مساعدة الإنزيمات داخل الجسم على تحفيز التحويل البيني الخاص بالمركبات الكيميائية.

يساعد على صحة الإبصار.

الحفاظ على الحالة الصحية للجلد والشعر.

أفضل الفواكه الغنية بفيتامين ب 6.

من نعم الله علينا أننا لسنا بحاجة إلى المكملات الغذائية الصناعية لتعزيز فيتامين ب 6 داخل أجسامنا لأن الله قد منحنا العديد من الفواكه يمكنك إضافتها لنظامك الغذائي فتمد الجسم بمستويات مثالية من فيتامين ب٦ وتتلخص تلك الفواكه في النقاط التالية: