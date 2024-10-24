نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمدي الميرغني يروج لمسرحية "قلبي وأشباحه" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان حمدي الميرغني بوستر مسرحية “ قلبي وأشباحه” من خلال حسابه الشخصي على موقع إنستجرام.

كتب معلقا:'تدور في أحداث كوميدية مرعبة داخل قصر مهجور ننظركم في مسرحية قلب واشباحه على مسرح محمد العلي بوليفارد سيتي يوم ٢٩ أكتوبر ليوم ٢ نوفمبر".

بدأ النجم عمرو يوسف تصوير فيلمه الجديد درويش منذ اسبوعين، ويلعب فيه النجم عمرو يوسف دور محتال يتحول إلى بطل شعبي بالصدفة.

وتدور أحداث فيلم درويش، في إطار أكشن كوميدي، حول قصة البطل الشعبي درويش المصري، الذي يجسده عمرو يوسف، وتظهر دينا الشربيني بشخصية حبيبته، ويشاركهم في بطول العمل الفنان مصطفى غريب، والفيلم من تأليف وسام صبري، وإخراج وليد الحلفاوي.